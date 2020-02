Les ventes en ligne de Loblaw doublent

Il y a ceux qui n’achèteraient pas un chou-fleur, des mangues et du rôti de palette sur l’internet. Et les autres… qui ont dépensé 1 milliard de dollars en 2019 sur les différents sites de Loblaw. Le propriétaire de Maxi, Provigo, Joe Fresh et Pharmaprix, entre autres, a précisé que ses revenus en ligne avaient « presque doublé » par rapport à l’année précédente.