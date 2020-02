RioCan détient, gère et développe des propriétés spécialisées dans le commerce de détail et un nombre croissant d’immeubles à usages multiples dans les grands marchés canadiens.

(Toronto) La société de placement immobilier RioCan a affiché un bénéfice de 150,8 millions pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 149,2 millions de la même période un an plus tôt.

La Presse canadienne

Selon l’entreprise, le bénéfice par part a atteint 48 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, en baisse par rapport à celui de 49 cents par part du quatrième trimestre de 2018, pendant lequel un moins grand nombre de parts étaient en circulation.

Les fonds tirés des activités de RioCan ont totalisé 146,1 millions, ou 46 cents par part, pour le plus récent trimestre.

En comparaison, les fonds tirés des activités avaient atteint 138,4 millions, ou 45 cents par part, pendant les trois derniers mois de 2018.

La société de placement détenait 220 propriétés en date du 31 décembre.