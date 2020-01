Loblaw, qui exploite les enseignes de supermarché Provigo et Maxi au Québec, fermera son entrepôt de l’avenue Francis-Hughes, à Laval. Les 550 employés ont appris mardi matin que l’épicier transférera la distribution des aliments secs à un sous-traitant en Ontario, a appris La Presse.

Marie-Eve Fournier

La Presse

« On est déçus qu’ils quittent le Québec. C’est une perte pour l’économie québécoise […] On est déçus pour nos travailleurs », a commenté Roxanne Larouche, porte-parole du Syndicat des Travailleurs Unis de l’Alimentation et du Commerce (TUAC), lorsque jointe par La Presse.

La distribution des aliments frais et congelés demeurera toutefois à Boucherville.

La cessation des activités à Laval se fera progressivement au cours des deux prochaines années, précise la porte-parole de Loblaw pour le Québec, Johanne Héroux.

À compter de 2021, toute la distribution des aliments non périssables vers les supermarchés de Loblaw de l’est de l’Ontario et du Québec sera effectuée depuis Cornwall où se trouve un entrepôt de l’entreprise Matrix, entièrement automatisé, explique Loblaw. Les lieux, en cours d’agrandissement, desservent déjà les pharmacies Pharmaprix du Québec (une chaîne détenue par Loblaw), notamment.

Loblaw n’a pas annoncé publiquement sa décision et ne compte pas le faire, du moins à court terme. Les représentants syndicaux en ont été informés lundi soir et les travailleurs l’apprennent mardi en arrivant au boulot.

Étant donné la pénurie de main-d’oeuvre qui sévit au Québec, les TUAC ont bon espoir de trouver un nouvel emploi aux centaines de travailleurs touchés par la fermeture. Mais ils demeurent réalistes. « Ce sont quand même de bons salaires et des entrepôts, il n’y en a pas tant que ça » mentionne Roxanne Larouche. La bonne nouvelle, c’est que le syndicat aura deux ans pour faire le travail.

Selon les fonctions, les salaires atteignent 25 ou 26 $ de l’heure au sommet de l’échelle salariale.

Loblaw fermera également son entrepôt d’Ottawa qui compte 250 employés, nous a-t-on confirmé.

Mme Héroux n’a pas été en mesure de nous dire combien de personnes travailleront dans l’entrepôt de Matrix à Cornwall une fois pleinement opérationnel dans deux ans.