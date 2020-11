La résurgence de la COVID-19, une ombre pour les commerces afro-américains

(Los Angeles et New York) La pandémie de COVID-19 a fragilisé un grand nombre de PME aux États-Unis, mais l’effet est plus dévastateur pour les petits commerces tenus par des Afro-Américains, qui rencontrent souvent plus de difficultés pour obtenir des prêts bancaires.