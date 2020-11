Copper Branch dans la tourmente

Copper Branch, qui se targuait d’avoir le vent dans les voiles et d’être « la plus grande chaîne de restaurants végétaliens du monde », s’est placée à l’abri de ses créanciers. L’entreprise montréalaise aurait été victime d’une fraude de près de 1 million de dollars perpétrée par un ex-employé. Et en pleine pandémie, son compte de banque a été saisi par un prêteur qui prétend avoir été arnaqué par le fondateur, Rio Infantino, a appris La Presse.