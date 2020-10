La division dédiée aux papiers divers, des lingettes aux papiers de toilette, a vu ses ventes augmenter de 9 % avec un intérêt accru en Amérique du Nord et dans les marchés développés « en lien avec la pandémie mondiale de COVID-19 », précise le groupe.

(New York) Le groupe américain de produits d’hygiène de grande consommation Kimberly-Clark a vu ses ventes légèrement augmenter au troisième trimestre, grâce aux ventes de mouchoirs et papier de toilette, en forte demande pendant la pandémie, et a relevé dans la foulée ses prévisions annuelles.

Agence France-Presse

Les profits de la maison mère des marques Cottonelle, Scott, Kleenex, Huggies ou encore Scottex, ont toutefois légèrement déçu et le titre reculait de 4,7 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse.

Son bénéfice net a baissé de 30 % à 472 millions de dollars, précise un communiqué jeudi. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, il s’élève à 1,72 dollar, ce qui est un peu moins que les 1,75 dollar attendus par les analystes.

La division dédiée aux papiers divers, des lingettes aux papiers de toilette, a vu ses ventes augmenter de 9 % avec un intérêt accru en Amérique du Nord et dans les marchés développés « en lien avec la pandémie mondiale de COVID-19 », précise le groupe.

Les recettes de la division des couches-culottes, pour bébés et adultes, et des protections intimes pour les femmes ont progressé de 1 %.

Mais la division dédiée aux ventes aux entreprises a vu son chiffre d’affaires reculer de 16 %, reflet selon le groupe des « conditions difficiles pour l’économie et les entreprises suite à la propagation de la COVID-19 ».

Alors que de nombreux salariés ne sont pas encore retournés au bureau, les ventes des produits destinés aux toilettes ont reculé « considérablement », tandis que celles de lingettes et produits dédiés au nettoyage ont augmenté de plus de 10 %.

Au total, le chiffre d’affaires de Kimberly-Clark a grappillé 1 % pour atteindre 4,7 milliards de dollars.

Le groupe se veut optimiste pour les mois à venir et a relevé ses prévisions pour 2020.

Il anticipe désormais des ventes nettes en hausse de 2 % à 3 % sur l’ensemble de l’année (contre 1 % à 2 % auparavant), et un bénéfice par action compris entre 7,50 dollars et 7,65 dollars (contre 7,40 dollars et 7,60 dollars initialement).