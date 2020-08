(Montréal) Québecor a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice, mais un déclin de ses revenus au deuxième trimestre.

La Presse canadienne

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de l’entreprise est passé de 140,2 millions, ou 55 cents par action, l’an dernier à 174,9 millions, ou 69 cents par action, cette année.

Ses revenus trimestriels ont glissé de 53,1 millions à 1 milliard.

Au deuxième trimestre 2020, a-t-on précisé par voie de communiqué, les secteurs Média et Sports et divertissement ont affiché des baisses respectives de 57,4 millions (-30,2 %) et de 15,4 millions (-37,3 %) de leurs revenus, et des hausses de 1,9 million (33,3 %) et de 4,3 millions de leur BAIIA ajusté.

Le secteur Télécommunications a généré une croissance de 14,7 millions (1,7 %) de ses revenus et de 13,6 millions (3,0 %) de son BAIIA ajusté.