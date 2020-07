Boeing subit une lourde perte et réduit encore la cadence

(New York) L’avionneur Boeing, frappé de plein fouet par l’impact de la pandémie sur le transport aérien et l’interdiction de vol de son avion-vedette 737 MAX, a subi une lourde perte au deuxième trimestre et prévoit de ralentir encore un peu plus les cadences de production.