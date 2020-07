(Montréal) Le Mouvement Desjardins achète l’entreprise de commerce immobilier DuProprio et sa contrepartie canadienne-anglaise Purplebricks Canada des mains de l’entreprise britannique Purplebricks.

Martin Vallières

La Presse

La transaction est annoncée mercredi à hauteur de 60,5 millions CAN.

DuProprio et Purplebricks Canada, -auparavant connue sous l’appellation Comfree-avaient été acquises en 2018 par Purplebricks de l’entreprise montréalaise Pages Jaunes.

Leur acquisition par Desjardins ramène donc au Canada la propriété des actifs d’affaires liés à DuProprio, une société fondée à Lévis en 1997.

Purplebricks Canada et DuProprio forment une société de services de vente et d’achat en immobilier qui comptent plus de 500 employés au Canada, soit plus de 300 au Québec et quelque 200 répartis en Ontario, au Manitoba et en Alberta.

Dans sa communication promotionnelle, DuProprio prétend être « associée à plus de 20 % des transactions résidentielles au Québec. »

Pour sa part, Desjardins se présente comme « le leader incontesté en matière de financement hypothécaire et d’assurance habitation au Québec. »

Plus de détails à venir.