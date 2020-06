Malgré une baisse de l’achalandage dans l’ensemble du réseau Couche-Tard a observé en raison des mesures de distanciation sociale mises en place au plus forte de la pandémie de COVID-19, les ventes de marchandises ont profité d’un panier moyen plus élevé, ce qui a permis de compenser en partie la baisse du nombre de visiteurs.

(Laval) Alimentation Couche-Tard a affiché lundi un bénéfice net de 576,3 millions US pour son quatrième trimestre, soit près du double de celui de 293,1 millions US réalisé lors de la même période l’an dernier.

La Presse canadienne

La chaîne de dépanneurs établie à Laval a vu son bénéfice par action s’établir à 52 cents US pour le trimestre clos le 26 avril, alors qu’il était de 26 cents US pour le même trimestre l’an dernier.

Couche-Tard a observé une baisse de l’achalandage dans l’ensemble de son réseau en raison des mesures de distanciation sociale mises en place au plus forte de la pandémie de COVID-19, à la mi-mars. Cependant, comme l’ont souligné plusieurs détaillants dont les activités ont été jugées essentielles pendant ces fermetures, les ventes de marchandises ont profité d’un panier moyen plus élevé, ce qui a permis de compenser en partie la baisse du nombre de visiteurs, a-t-elle expliqué.

Les revenus de Couche-Tard ont totalisé 9,7 milliards US au plus récent trimestre, un chiffre d’affaires en baisse de 26,1 % par rapport à celui de 13,1 milliards US d’il y a un an. La société a expliqué ce recul par l’impact négatif de la COVID-19 sur la demande pour le carburant et un prix de vente moyen du carburant moins élevé, notamment.

En excluant divers éléments non récurrents, le bénéfice ajusté de la société s’est chiffré à 521 millions US, soit 47 cents US par action, comparativement à celui de 289 millions, ou 26 cents par action, de la même période l’an dernier.

Pour l’ensemble de l’exercice 2020, Couche-Tard a engrangé un profit net de 353,6 millions US, en hausse de 28,3 % par rapport à l’an dernier. Son chiffre d’affaires a cependant reculé de 5 milliards US, a précisé l’entreprise.

Le conseil d’administration a approuvé le versement, le 23 juillet, d’un dividende de 7 cents par action aux actionnaires inscrits en date du 9 juillet.