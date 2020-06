Qantas annonce 6000 suppressions d’emplois

(Sydney) La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi la suppression de 6000 emplois et le maintien au sol d’une centaine d’appareils, et ce afin d’économiser plus de 9 milliards d’euros (13,9 milliards de dollars) et de traverser la crise du coronavirus.