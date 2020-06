Saputo anticipe plus d’un an de récupération

Les dirigeants du géant fromager Saputo estiment qu’il faudra quelques trimestres, sinon plus d’un an, pour qu’on assiste à un « retour à la normale » dans l’ensemble de ses activités, notamment dans l’important secteur des services alimentaires et de la restauration, durement frappé par la crise.