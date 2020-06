Canada Goose affiche un profit de 2,5 millions

(Toronto) L’action de Canada Goose Holdings a bondi de 17,5 % mercredi, après que la société a affiché un chiffre d’affaires supérieur aux attentes des analystes pour son plus récent trimestre, en plus de signaler que les plus grands impacts de la crise de la COVID-19 semblaient être derrière elle.