Parmi les 200 projets devancés pour relancer l’économie, on trouve le tramway du boulevard Taschereau jusqu’à La Prairie, la circonscription du parrain du projet de loi, mais pas l’agrandissement du Palais des congrès, qui figure pourtant en tête des priorités du milieu des affaires de la métropole.

André Dubuc

La Presse

« On est incapables de renouveler le contrat avec la plus grande foire mondiale en intelligence artificielle, faute de capacité au Palais des congrès », déplore Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Il promet d’aller aux informations sur le sort réservé au Palais, le projet de loi 61 permettant au gouvernement d’ajouter plus tard des projets à sa liste de 200 projets.