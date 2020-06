Les magasins Sportium sont situés à Laval, Kirkland, Québec et Saint-Hubert. L’enseigne avait été lancée en 2015. Elle misait sur de gros volumes et une offre très vaste.

Le sort de la chaîne Sportium a déjà été scellé. Les quatre succursales seront fermées. SAIL, qui s’est placé à l’abri de ses créanciers mardi, abandonnera aussi deux magasins éponymes en Ontario.

Marie-Eve Fournier

La Presse

SAIL Plein Air, qui est aux prises avec des dettes de 100 millions de dollars, fermera aussi ses succursales de Vaughan et Etobicoke.

Au total, environ 500 employés seront touchés par la restructuration.

« Là où ce sera possible, l’entreprise favorisera la mutation d’employés vers les autres succursales ou son centre de distribution dédié au commerce électronique », promet le détaillant dans un communiqué.

L’entreprise exploitera encore 12 succursales, dont 8 au Québec et 4 en Ontario, ainsi qu’un site transactionnel.

« La fermeture de six magasins, qui signifie du même coup la fin de l’enseigne Sportium, est une décision déchirante, mais nécessaire qui nous permettra de conserver les points de vente SAIL les plus prometteurs », a déclaré le président et chef de la direction de SAIL Plein Air, Norman Décarie.

Les magasins Sportium fermeront leurs portes au terme d’une importante vente de liquidation qui débutera dans quelques jours, a-t-on précisé. Le site sportium.ca restera accessible « encore un certain temps ».

L’entreprise lavalloise spécialisée dans les articles de sport, de plein air, de camping, de chasse et de pêche a été fondée en 1981.