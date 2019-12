Chocolats : Geneviève Grandbois s'étend au-delà de Montréal

Reconnue pour ses chocolats haut de gamme, Geneviève Grandbois ouvrira d’ici trois ans une dizaine de boutiques au Québec et au Canada, grâce au coup de pouce de Cacao 70, une entreprise qui possède plus de 26 restaurants et comptoirs gourmands.