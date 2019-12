Caltex veut travailler avec Couche-Tard

(Montréal) Même si elle a rejeté l’offre d’achat bonifiée d’environ 7,8 milliards CAN d’Alimentation Couche-Tard, Caltex estime néanmoins que l’exploitant de dépanneurs et de stations-service est un prétendant « sérieux » et « crédible ».