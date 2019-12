Le comité de direction de la plus importante société minière établie au Québec, Redevances aurifères Osisko, changera considérablement, alors que le président et la vice-présidente finances seront remplacés.

La Presse

Bryan Coates cédera la présidence de l’entreprise le 31 décembre à Sandeep Singh, jusque-là associé directeur de Maxit Capital, une firme qui agissait à titre de conseiller financier d’Osisko.

M. Coates était chez Osisko depuis 2007, quand l’entreprise alors connue sous le nom de Corporation aurifère Osisko s’affairait à construire la mine Canadian Malartic. Quand la société a été vendue en 2014, M. Coates a participé à la création de la nouvelle entité Redevances aurifères Osisko, et en est devenu le président. La société gère aujourd’hui un portefeuille de 135 redevances de production, flux de métaux ou conventions d’achat de production.

M. Coates continuera d’agir comme conseiller d’Osisko, notamment pour les affaires touchant le Québec. «Après la vente de Corporation minière Osisko, son leadership a contribué à la mise en place d’une plate-forme de redevances et de flux dont la taille a été multipliée par trois en seulement cinq ans», a noté Sean Roosen, président du conseil et chef de la direction de l’entreprise, dans un communiqué publié mercredi soir.

Le nouveau président Sagmeet Singh a une quinzaine d’années d’expérience comme banquier d’affaires. Il a cofondé le cabinet Maxit, à Toronto, en 2013. «Bilingue et né au Québec, il possède une vision pour la création de valeur et la croissance rentable et disciplinée et il continuera d’aider Osisko a bâtir son portefeuille d’actifs», soutient l’entreprise.

Elif Lévesque quitte

La chef de la direction financière d’Osisko et vice-présidente, finances, va quant à elle quitter l’entreprise en février 2020. Osisko n’a pas précisé la raison de son départ et dit avoir enclenché un processus pour trouver un remplaçant.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La chef de la direction financière d’Osisko et vice-présidente, finances Elif Lévesque

« Elif est chez Osisko depuis plus de dix ans, a déclaré Sean Roosen. Elle a toujours été un membre apprécié et dévoué de notre équipe et elle a joué un rôle essentiel dans notre stratégie de croissance. Nous lui souhaitons sincèrement du succès dans le prochain chapitre de sa carrière. »