(Kingsey Falls) Cascades a affiché vendredi un bénéfice net du troisième trimestre en hausse de 94 % par rapport à l’an dernier, tandis que ses revenus ont grimpé de 8 % pour atteindre leur plus haut niveau pour cette période de l’année.

La Presse canadienne

Le spécialiste de la récupération et des papiers de fibres recyclées a réalisé un bénéfice net de 70 millions, soit 74 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre. En comparaison, la société de Kingsey Falls avait fait état l’an dernier d’un bénéfice de 36 millions, ou 38 cents par action.

En excluant les éléments non récurrents, Cascades a vu son bénéfice reculer à 28 millions, soit 30 cents par action, en regard du profit ajusté de 38 millions, ou 40 cents par action, du troisième trimestre de l’an dernier.

Le principal élément non récurrent du plus récent trimestre était un gain de 52 millions comptabilisé dans le secteur des papiers tissu, lié à une réévaluation de l’amortissement dans la foulée de l’acquisition d’Orchids Paper, conclue à la mi-septembre.

Les revenus ont grimpé à 1,26 milliard, en hausse par rapport au chiffre d’affaires de 1,18 milliard du même trimestre l’an dernier. Cette augmentation de 89 millions était notamment attribuable aux ventes des secteurs des papiers tissu et du carton plat en Europe, qui ont respectivement avancé de 23 millions et 46 millions. Le secteur des papiers tissu a profité de l’acquisition d’Orchids Paper et d’un taux de change favorable, tandis que celui du carton plat en Europe a grimpé grâce à une acquisition réalisée en Espagne à la fin 2018.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 33 cents et à des revenus de 1,25 milliard, selon les prévisions recueillies par la firme de données financière Refinitiv.

L’action de Cascades a reculé vendredi de 51 cents, soit 3,8 %, pour clôturer à 12,82 $ à la Bourse de Toronto.

Par ailleurs, le conseil d’administration de Cascades a autorisé le versement, le 5 décembre, d’un dividende de 8 cents par action aux actionnaires inscrits en date du 21 novembre.

« En plus de notre exécution opérationnelle améliorée, nous avons bénéficié des prix favorables des matières premières et des niveaux de demande saisonniers à travers nos activités, malgré certaines baisses de prix de vente rencontrées dans nos secteurs Carton-caisse et Carton plat Europe », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde.

« Nous anticipons que les résultats du quatrième trimestre seront en progression par rapport au même trimestre de 2018, grâce aux améliorations opérationnelles du secteur Papiers tissu et les prix à la baisse des matières premières atténuant les tendances saisonnières habituelles dans nos secteurs d’activités. »