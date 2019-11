Le président et chef de la direction de la Corporation financière Power, Jeffrey Orr

(Montréal) La Corporation financière Power a affiché jeudi un bénéfice net attribuable aux actionnaires en hausse de 11,7 % pour son troisième trimestre clos le 30 septembre.

La Presse canadienne

La firme montréalaise a engrangé un bénéfice de 584 millions, soit 88 cents par action, en hausse par rapport à celui de 532 millions, ou 74 cents par action, réalisé pendant la même période un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté a avancé de 2,1 % à 590 millions, comparativement à 578 millions un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté par action a atteint 89 cents, alors qu’il avait été de 81 cents au troisième trimestre de l’an dernier. Le résultat du plus récent trimestre était supérieur à celui de 84 cents attendu par les analystes, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

La Financière Power détient des participations majoritaires dans Great-West Lifeco, la Financière IGM et Wealthsimple, ainsi qu’une participation minoritaire dans Pargesa Holding.

Le conseil d’administration de la société a autorisé le versement, le 31 janvier, d’un dividende de 45,55 cents par action ordinaire aux actionnaires inscrits en date du 31 décembre.

De son côté, la société mère de la Financière Power, Power Corporation du Canada, a dévoilé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 359 millions, soit 84 cents par action, pour son plus récent trimestre, en hausse de 93 % par rapport à son profit de 186 millions, ou 40 cents par action, de la même période en 2018.

Le bénéfice ajusté de Power Corporation a atteint 332 millions, soit 78 cents par action, en regard d’un profit ajusté de 283 millions, ou 61 cents par action, pour le même trimestre l’an dernier. Les analystes visaient en moyenne un bénéfice ajusté de 80 cents, selon Refinitiv.

Le conseil de Power a déclaré un dividende de 40,5 cents par action sur les actions privilégiées participantes et sur les actions avec droits de vote limités, payable le 31 décembre aux actionnaires inscrits le 10 décembre.

Power Corporation du Canada est le principal actionnaire de la Financière Power, dans laquelle il détient une participation de 64,1 %. Elle est aussi le propriétaire des Fonds d’investissement Sagard et de la Corporation Énergie Power.