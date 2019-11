Agropur rationalise encore ses activités canadiennes, 125 employés-cadres perdent leur emploi.

André Dubuc

La Presse

La coopérative laitière connaît un exercice 2019 pénible sur le plan de la rentabilité. L’excédent net est en baisse de 80 % après 9 mois. Les frais de restructuration, les frais d’intérêt et l’amortissement sont fortement en hausse, notamment.

« Dans un contexte de marché compétitif et dans le but de renforcer la profitabilité de ses activités canadiennes, Agropur coopérative annonce qu’elle procède à une revue organisationnelle. Au total, 125 employés seront touchés à travers le pays », fait savoir la coopérative dans un communiqué en fin de journée jeudi.

« La stratégie de croissance d’Agropur passe notamment par l’optimisation de ses structures opérationnelles et de coûts. Cette approche vise à permettre de réinvestir dans le développement futur de l’entreprise et s’inscrit dans son objectif de croissance profitable et durable. »

La direction d’Agropur a finalement confirmé le licenciement d’au moins 6 vice-présidents en octobre, dont le responsable des opérations canadiennes Michael Aucoin. Le Journal de Montréal a relayé l’information mercredi matin.

Plus tôt dans l’année, Agropur a annoncé la fermeture de l’usine de Lachute (180 employés), qui a fait l’objet d’un coûteux rappel de friandises glacées récemment. Elle aussi confirmé la fermeture de l’usine de transformation de lait de chèvre de Saint-Damase (110 personnes).