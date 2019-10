(Calgary) Encana a annoncé jeudi son intention de déménager son siège social aux États-Unis et de changer son nom pour Ovintiv.

La Presse canadienne

La société établie à Calgary a fait valoir qu’un siège social aux États-Unis l’exposerait à des groupes d’investissements de plus en plus importants dans les fonds indiciels américains et les comptes à gestion passive, et l’alignerait davantage sur ses homologues américains.

La société prévoit également un regroupement d’actions qui permettra aux actionnaires de recevoir une action d’Ovintiv en échange de cinq actions ordinaires d’Encana.

Le chef de la direction d’Encana, Doug Suttles, a affirmé que le changement de domicile de l’entreprise ne changerait pas la façon dont l’entreprise gère ses activités quotidiennes.

La société a expliqué que le plan, qui nécessite l’approbation des actionnaires, des marchés boursiers et des tribunaux, devrait avoir lieu au début de l’année prochaine.

Encana a par ailleurs fait état d’un bénéfice de 149 millions, soit 11 cents par action, pour son troisième trimestre, en hausse par rapport à celui de 39 millions, ou 4 cents par action, de la même période il y a un an.