PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

« Nous bâtissons une entreprise plus solide et nos plans de transformation des coûts améliorent nos activités et notre performance financière. Nous restons sur la bonne voie pour livrer une rentabilité et améliorer de façon substantielle nos flux de trésorerie tout au long de 2020 », a expliqué le chef de la direction, Jeremy Rabe.