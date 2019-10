La proportion des femmes dans les conseils d'administration des entreprises inscrites en Bourse augmente au Canada, mais lentement. Le nombre de postes d'administrateurs occupés par des femmes est passé de 11 % en 2015 à 17 % en 2018, indique le dernier relevé des autorités en valeurs mobilières.

Au Québec, la représentation des femmes au sein des conseils d'administration est un peu plus grande, à 23 % en 2018, en légère hausse par rapport à 21 % l'année précédente.

Les entreprises inscrites à la cote du TSX ont l'obligation de fournir tous les ans aux organismes de réglementation cette information sur leur gouvernance. Les autorités en valeurs mobilières du Canada examinent chaque année les rapports d'un échantillon de ces entreprises (641 en 2018).

Depuis le premier examen, en 2015, le nombre d'entreprises ayant au moins une femme à leur conseil d'administration est passé de 49 % à 73 %. Au Québec, cette proportion a augmenté de 80 % en 2015 à 92 % en 2018.

Là où le progrès est plus lent, c'est au sein de la haute direction des entreprises. En cinq ans, la proportion des entreprises comptant au moins une femme au sein de leur haute direction est passée de 60 à 64 %. Et la part des entreprises qui ont une femme à leur tête reste inchangée, à 4 %.

Par contre, l'intention d'inclure plus de femmes est manifeste. Le nombre d'entreprises qui se sont dotées d'une politique pour augmenter la représentation des femmes constitue maintenant 50 % de l'échantillon, comparativement à 15 % il y a cinq ans.

Les entreprises qui ont la plus grande capitalisation boursière sont aussi celles qui ont le plus grand nombre de femmes à leur conseil d'administration, observe le rapport. Les entreprises du secteur des mines, du pétrole et du gaz et de la technologie sont celles où la présence des femmes au conseil d'administration est la plus faible.