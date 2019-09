Flags fly outside a Bombardier plant in Montreal, Thursday, May 14, 2015. THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

(Montréal) Bombardier et ses employés de La Pocatière devront s’asseoir pour tenter de renouveler le nouveau contrat de travail à cette usine du Bas-Saint-Laurent, où le couperet et tombé à plus d’une reprise depuis l’an dernier.

Julien Arsenault

La Presse canadienne

Des rencontres entre les deux parties sont prévues prochainement alors que lundi marque l’échéance de la convention collective qui était en vigueur depuis trois ans.

Au cours d’un entretien téléphonique, le président du syndicat des employés de Bombardier à La Pocatière, Claude Michaud, n’a pas voulu ouvrir son jeu, affirmant ne pas vouloir « nuire aux négociations ».

La réponse a été similaire du côté de l’employeur, puisque le constructeur de matériel roulant va « s’asseoir avec le syndicat en temps et lieu », a indiqué un porte-parole, Kaven Delarosbil.

Après le départ de 85 employés plus tôt cette année, 87 autres personnes ont commencé à perdre leur gagne-pain au début du mois de septembre en raison de l’achèvement des contrats liés au métro de New York et des trains légers sur rail de Toronto et d’Edmonton.

Quelque 400 personnes, dont la moitié sont syndiquées, travaillent à l’usine de La Pocatière, où d’importantes mises à pied ont déjà eu lieu l’an dernier. On y comptait plus de 1400 salariés au début des années 2000.

Un nouveau contrat entourant la livraison de 153 nouvelles voitures Azur pour le métro de Montréal permettra la poursuite des activités, mais la cadence de production ne s’accélérera qu’au début de la prochaine année.

Des employés mis à pied devraient être rappelés, mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur un nombre, ont affirmé le syndicat et la compagnie.

En juillet dernier, Bombardier avait annoncé l’élimination de la moitié des 1100 postes de son usine ontarienne de Thunder Bay à compter du 4 novembre, faute de nouvelles commandes.