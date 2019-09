Le concepteur et exploitant de résidences pour personnes âgées Groupe Maurice a comme plan de tripler le nombre de ses résidences au cours des 10 prochaines années, au Québec et ailleurs.

André Dubuc

La Presse

L’arrivée de l’américaine Ventas comme partenaire financier ne change absolument rien à la mission humaniste de Groupe Maurice, assure son président, tout en lui permettant de disposer de moyens financiers considérables à long terme.

« On est à mettre sur pied un plan de match, et le plan voudrait qu’on triple l’organisation sur une base de 10 à 12 ans, ce qui veut dire passer de 36 résidences à plus d’une centaine », annonce Luc Maurice, dans une entrevue.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Luc Maurice

« Avec Ventas, on n’est plus du tout dans la même ligue. Ce partenaire me permet de continuer ma mission, d’avoir quelqu’un qui est capable de m’appuyer et de continuer avec moi pour 10, 12, 15 ans », poursuit-il.

La Presse a rencontré l’entrepreneur à sa nouvelle résidence pour personnes âgées ORA dans le quartier Ahuntsic, à Montréal, en bordure de l’autoroute Métropolitaine. La rencontre avait pour but d’expliquer où s’en allait Groupe Maurice maintenant que l’alliance avec Ventas est en place.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La nouvelle résidence ORA, à Montréal

Après 15 ans dans les affaires, Ipso Facto et Groupe Maurice ont rompu leurs liens au printemps dernier. L’entreprise a dû se trouver un nouveau partenaire en 60 jours seulement.

Elle a jeté son dévolu sur l’américaine Ventas, qui détient maintenant 85 % de Groupe Maurice et Luc Maurice, 15 %. Le partenariat touche la détention des bâtiments. La transaction s’est faite sur la base d’une valeur de portefeuille de 2,4 milliards en incluant une dette de 1,3 milliard.

Ventas est l’une des plus importantes fiducies de placement immobilier (FPI) avec plus de 1200 propriétés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Elle collabore avec plus de 200 gestionnaires de parcs immobiliers, dont des gestionnaires de résidences pour personnes âgées comme Groupe Maurice.

L’équipe qui assure la conception des nouvelles résidences tout comme celle qui se consacre à l’exploitation quotidienne des résidences restent des entités 100 % québécoises, insiste M. Maurice.

Expansion au Canada à compter de la mi-2020

Les locataires ou les candidats à la location s’inquiètent-ils de cette association avec une société américaine ?, lui a-t-on demandé. « Que je vous dise quelque chose, c’est ma parole. Sachez que l’on est en construction dans quatre sites [Sainte-Julie, Laval, Place Wilderton, dans Côte-des-Neiges, Élogia 2, face aux pyramides olympiques, rue Sherbrooke Est], et que le taux d’occupation durant la construction a rarement été aussi bon. Les gens ont confiance. Les gens aiment la qualité et la différence Groupe Maurice », répond son président.

L’expansion de Groupe Maurice se poursuivra dans la province d’origine du groupe, au rythme de =Ç1000 nouveaux logements par an, et à l’extérieur du Québec à partir de la mi-2020. L’homme d’affaires de 62 ans vient d’acquérir à cette fin un terrain dans le quartier Orléans, à Ottawa.

D’ici quatre mois, M. Maurice a bon espoir d’annoncer la construction de trois nouvelles résidences dans la région montréalaise.

Améliorer le « mieux vieillir » des aînés

Contrairement à d’autres exploitants de résidences pour aînés qui se diversifient dans la construction de complexes pour les 55 ans et plus, Groupe Maurice se concentre uniquement sur les résidences avec services destinées à une clientèle de 70 ans et plus, soutient son président.

« Je suis capable d’améliorer le mieux vieillir des personnes âgées d’abord au Québec puis ailleurs, dit M. Maurice. Je suis capable de faire une différence pour ces gens-là. Je veux devenir le meilleur dans ce secteur en Amérique du Nord. C’est ma mission. À chacun son métier. »

« Dans cette industrie, croyez-moi, on fait beaucoup mieux qu’ailleurs. On est capable de concevoir un produit qui interpelle la personne âgée à la recherche d’une expérience, d’un lifestyle, pas juste au niveau des besoins de base. »

Groupe Maurice en bref



Fondation : 1998

Siège social : Montréal, arrondissement de Saint-Laurent

Résidences : 32 en exploitation, 4 en construction

15 000 résidants

2100 employés