La plateforme de location Airbnb lancera au Québec d’ici la fin de la semaine une campagne visant à mettre en valeur une industrie du partage à échelle humaine où l’entreprise n’engrange pas les profits au détriment des hôtes. Des experts y voient plutôt une tentative pour redorer son image ou trouver de nouveaux hôtes.

Nathaëlle Morissette

La Presse

« Ma vision, c’est de vivre dans une ferme à dimension familiale. Avec la part de revenus d’Airbnb, ça m’aide à garder ça petit, mais de quand même pouvoir bien en vivre. » Ces paroles proviennent d’une courte vidéo, mettant en vedette Louis Talbot-Pouliot, agriculteur de Saint-Philémon. Elle sera mise en ligne demain sur les réseaux sociaux. En tout, quatre capsules avec quatre hôtes différents de partout au Québec seront mises en ligne. « La plateforme encourage le partage entre les hôtes et les invités », témoigne M. Talbot-Pouliot pendant que la caméra capte les images de chambres proprettes, prêtes à accueillir de nouveaux visiteurs.

Pourquoi lancer une campagne au Québec maintenant ? « Ce n’est pas un secret, il y a eu beaucoup d’attention portée sur Airbnb et sur d’autres plateformes de partage récemment, reconnaît Alexandra Dagg, directrice des politiques publiques pour Airbnb Canada. Dans ce contexte, beaucoup de nos hôtes au Québec voulaient avoir l’occasion d’expliquer pourquoi Airbnb était important pour eux. »

Selon Stéphane Mailhiot, vice-président à la stratégie de l’agence de publicité Havas Montréal, il ne fait aucun doute que la plateforme de location veut redorer son image. « Son modèle d’affaires a atteint ses limites, analyse-t-il. Au début, c’était des gens qui louaient leur maison quand ils n’étaient pas là. »

Alors qu’aujourd’hui, dit-il, Airbnb est la « marque visible de l’entreprise qui a contribué au surtourisme ». Dans certaines grandes villes, des appartements de quartiers entiers sont loués par des gens qui voyagent grâce à Airbnb. « Ce message [avec la campagne en arrière-plan] vise à la recentrer, indique M. Mailhiot. Pour moi, c’est un retour aux sources. Ça s’inscrit aussi dans un contexte de relations publiques, ajoute-t-il. Le problème d’Airbnb, c’est qu’on se mette à légiférer contre leur modèle d’affaires. »

Maryse Sauvé, stratège de marque, se questionne quant à elle sur l’objectif réel poursuivi par cette campagne. « J’ai plus l’impression qu’ils sont à la recherche d’hôtes, croit-elle. Ça ressemble plus à un discours de recrutement. » Selon la spécialiste, Airbnb tente aussi de se démarquer. « Il y a de plus en plus de concurrence avec l’arrivée d’autres plateformes. »

Airbnb au Québec

(de juillet 2018 à juillet 2019)

Nombre de chambres et d’appartements inscrits : 44 000

Durée moyenne du séjour : 3,5 nuits

Prix moyen d’une réservation : 130 $

Nombre d’enregistrements au service de location d’Airbnb : 2,2 millions

Source : Airbnb