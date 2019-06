Manuvie crée une coentreprise en Inde

La Financière Manuvie a annoncé vendredi s'être entendue avec Mahindra & Mahindra Financial Services pour former une coentreprise en Inde qui offrira des services d'investissement de détail dans ce pays.

Selon les deux sociétés, la coentreprise alliera la force du marché intérieur de Mahindra aux capacités mondiales de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et d'actifs.

Avec cette première incursion dans le marché indien, Manuvie est maintenant présente dans 22 marchés à l'échelle mondiale, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Mahindra Finance, qui fait partie du conglomérat du Groupe Mahindra, compte plus de cinq millions de clients et plus de 1300 bureaux en Inde.

Elle est spécialisée dans le financement de véhicules et de tracteurs, en plus d'offrir des dépôts à terme et des prêts à taux fixe aux petites et moyennes entreprises.