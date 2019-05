Les profits de Barrick Gold reculent

La société aurifère Barrick Gold a affiché mercredi un profit du premier trimestre de 111 millions de dollars US, en baisse par rapport à celui de 158 millions US de la même période l'an dernier.

Le bénéfice par action de la minière s'est établi à 6 cents US au plus récent trimestre, alors qu'il avait été de 14 cents US un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 2,09 milliards, comparativement à 1,79 milliard US au premier trimestre de l'an dernier.

Sur une base ajustée, Barrick a dit avoir gagné 11 cents US par action, en regard d'un profit ajusté de 15 cents par action il y a un an.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 9 cents par action, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Barrick a complété au début de l'année sa fusion avec Randgold Resources.