George Weston hausse son dividende

George Weston a haussé son dividende alors qu'il affichait mardi une perte pour son plus récent trimestre, un résultat qu'il a attribué à une charge comptable liée à sa participation dans la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix.

La société qui détient une participation de contrôle dans les Compagnies Loblaw et qui exploite Weston Foods, incluant ses activités de boulangerie au Canada et aux États-Unis, versera désormais un dividende trimestriel de 52,5 cents par action, alors que son dividende précédent était de 51,5 cents par action.

George Weston a affiché une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 488 millions, ou 3,18 $ par action, pour son plus récent trimestre, notamment en raison d'une charge non récurrente de 601 millions lié à une augmentation du prix des parts de Propriétés de Choix. La perte du plus récent trimestre se comparait à un bénéfice net de 180 millions, ou 1,40 $ par action, pour la même période en 2018.

Les ventes ont totalisé 11,17 milliards, en hausse par rapport à 10,74 milliards un an plus tôt.

Sur une base ajustée, George Weston a dit avoir réalisé un bénéfice de 201 millions, ou 1,30 $ par action, pour la période de 12 semaines terminée le 23 mars. Le bénéfice ajusté du même trimestre l'an dernier s'était établi à 178 millions, ou 1,38 $ par action, alors que la société comptait un moins grand nombre d'actions en circulation.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,34 $ par action et à des revenus de 11,22 milliards, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Le président et chef de la direction de l'entreprise, Galen Weston, a souligné que ses trois secteurs d'activités, soit le commerce de détail, l'immobilier et les biens de consommation de base, avaient bien performé au cours du premier trimestre.

« Loblaw a livré une solide performance opérationnelle soutenue, en gagnant du terrain sur ses principales priorités et en accélérant ses investissements », a-t-il affirmé dans un communiqué. « Propriétés de Choix a livré de solides résultats financiers et opérationnels. Weston Foods a livré des résultats conformes à nos attentes alors que ses activités continuaient de se stabiliser. »