Twitter fait mieux que prévu, mais l'action chute

Twitter a affiché jeudi des résultats meilleurs que prévu par Wall Street sur les trois derniers mois de 2018, avec un bénéfice net en hausse de 28 % et un chiffre d'affaires en progression de 24 %, mais l'action reculait de près de 10%.

2018 marque donc la première année profitable pour le réseau social, avec un bénéfice net de 1,206 milliard de dollars, contre une perte de 108 millions un an plus tôt.

Le réseau de microblogging a engrangé au quatrième trimestre un bénéfice net de 255 millions de dollars, contre 91 millions sur la même période en 2017.

Le chiffre d'affaires a grimpé à 909 millions de dollars, dont 791 millions de la publicité (en hausse de 23 %), là où les analystes attendaient 869,5 millions.

Le titre perdait 9,19 % ou 3,14 $ à 31,02$ vers 10 h à la Bourse de New York.

L'entreprise, qui se débat comme les autres grands réseaux sociaux avec des contenus violents, haineux ou tentant de disséminer de fausses informations pour influencer les usagers, a introduit une nouvelle mesure d'audience : les usagers quotidiens monétisables, à savoir qui utilisent les applications où ils peuvent être exposés à la publicité (mDAU).

Au quatrième trimestre, ces mDAU ont augmenté de 9 %, à 126 millions sur un an. Twitter souligne que cette mesure n'est pas comparable à celle de ses concurrents.

En revanche, le nombre d'usagers mensuels actifs (MAU) a baissé à 321 millions, soit 9 millions de moins qu'un an plus tôt. Twitter a indiqué qu'il allait abandonner cette façon de mesurer le nombre d'usagers.

Pour 2019, Twitter a promis dans sa lettre aux actionnaires d'être plus actif pour éliminer les messages les plus toxiques, et que la promotion d'un « débat public sain restera sa priorité ».