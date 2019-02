Résidences pour personnes âgées: Cogir traverse la frontière

L'un des plus importants exploitants québécois de résidences pour personnes âgées s'implante sur la côte ouest américaine.

La société Cogir, de Brossard, vient d'acquérir des participations dans 12 résidences dans les États de la Californie et de Washington. Elle en devient aussi le gestionnaire. La société dirigée par Mathieu Duguay n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle veut augmenter à 50 le nombre de ses résidences spécialisées sur le sol américain.

Son partenaire est la société Welltower, une fiducie de placement immobilier (FPI ou REIT) américaine spécialisée dans l'immobilier pour aînés. Au 31 octobre 2017, l'entité cotée en Bourse détenait 1517 propriétés offrant des soins aux personnes âgées desservant 321 000 locataires. D'une valeur de 37 milliards US, Welltower se classe au 5e rang des REIT américains, derrière des noms connus comme Simon Property et Public Storage.

« Nous sommes heureux d'accroître nos relations avec Cogir, un exploitant canadien qui entre sur le marché américain avec son approche innovante dans la livraison de services d'hébergement destinés aux personnes âgées, a dit Tom DeRosa, chef de la direction de Welltower, dans un communiqué. Mathieu Duguay et son équipe représentent la prochaine génération de leaders dans le domaine des résidences pour aînés », s'est-il avancé.

« Les Américains apprécient la touche québécoise axée sur la joie de vivre », explique à La Presse M. Duguay. Selon lui, les résidences québécoises de nouvelle génération se démarquent par l'abondance des espaces communs, des activités de loisirs variées et un souci apporté à la qualité de la nourriture.

Partenaires

La valeur de la transaction s'élève à 440 millions US pour 12 résidences et 1800 logements. La part de Cogir s'élève à 66 millions US, soit 15 %. Cogir exploite des résidences du côté canadien pour Welltower depuis quatre ans. Avec cette transaction, elle devient aussi un partenaire dans la détention de propriétés.

« Il y a un travail à faire pour redynamiser le portefeuille de 12 résidences sur la côte Ouest », explique, dans un entretien, Mathieu Duguay. Le taux d'inoccupation de ce portefeuille est à 15 %. Cogir affirme maintenir un taux d'inoccupation inférieur à 5 % dans ses résidences canadiennes depuis 15 ans.

L'histoire de Cogir s'est bâtie à travers des partenariats. Au début des années 2000, la société avait connu une croissance fulgurante en s'associant avec El-Ad, du milliardaire israélien Yitzhak Sharon Tshuva. M. Duguay souhaite maintenant vivre une association aussi fructueuse avec Welltower.

Aujourd'hui, Cogir, c'est 170 propriétés sous gestion, dont 50 résidences pour personnes âgées. Elle dessert 20 000 locataires et compte 3500 employés. La valeur de l'actif sous gestion dépasse les 4 milliards.

Actuellement, 75 % de son portefeuille est au Québec. D'ici cinq ans, Cogir souhaite avoir 50 % de l'actif sous gestion hors Québec.