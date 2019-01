MasterCard répond aux attentes au quatrième trimestre

MasterCard a affiché jeudi un bénéfice net de 899 millions US ou 87 cents US par action au quatrième trimestre.

Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 1,55 $ US par action, tandis que les analystes interrogés par Zacks Investment Research attendaient un profit de 1,53 $ US par action.

Les revenus trimestriels de MasterCard ont atteint 3,81 milliards US, alors que les experts anticipaient des recettes de 3,79 milliards US.

La compagnie a engrangé un bénéfice de 5,86 milliards US ou 5,60 $ US par action pour l'exercice, et des revenus de 14,95 milliards US.

Le titre de MasterCard est en hausse de 8 % depuis le début de l'année et de 22 % sur douze mois.