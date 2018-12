Amazon prévoit créer 600 emplois à Toronto

Le géant américain du commerce de détail en ligne a précisé que les nouveaux emplois se trouveraient dans les secteurs du développement de logiciels, de l'apprentissage automatique et de l'infonuagique.

Amazon procède à une expansion de ses bureaux au coeur du centre-ville de Toronto.

La métropole se trouvait sur la courte liste de l'entreprise pour accueillir son deuxième siège social nord-américain, mais elle a finalement perdu cette course au profit des villes de New York et d'Arlington, en Virginie.

Amazon promettait d'installer quelque 50 000 employés dans ce nouveau siège social.

La société compte actuellement plus de 800 employés à Toronto.