Sleep Country offrira de l'autonomie à Endy

Sleep Country, propriétaire de l'enseigne Dormez-vous? au Québec, a assuré vendredi que les deux compagnies allaient poursuivre leurs activités de façon distincte et qu'elle n'abandonnerait pas le concept des matelas Bloom ayant vu le jour en mai 2017.

« Bloom n'ira nulle part, a dit le chef de la direction de Sleep Country, David Friesema, au cours d'une conférence téléphonique avec les analystes. Nous vendons ces produits dans nos magasins et en ligne et nous allons continuer de le faire. Ces produits affichent l'une des croissances les plus rapides de notre histoire. »

M. Friesema a expliqué que son entreprise était intéressée à mettre la main sur Endy - fondée en 2015 par deux amis - en raison des synergies entre les deux marques.

Alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur des produits du sommeil, notamment en raison de l'émergence de joueurs comme Endy et de rivaux comme l'américaine Casper, l'achat d'Endy n'était pas une transaction « défensive », a dit le patron de Sleep Country.

« Nous étions très attentifs et les discussions étaient en cours depuis un bon moment, a expliqué M. Friesema. C'était le bon moment pour réaliser cette transaction. »

Les dirigeants de Sleep Country et d'Endy ont vanté la transaction, affirmant que les deux entreprises allaient en bénéficier. Endy pourra se tourner vers l'expertise de son nouveau propriétaire en matière d'entreposage, de logistique et de livraison, alors que Sleep Country pourra faire appel au savoir-faire de sa dernière prise dans le secteur du commerce électronique et du marketing numérique.

Il est toutefois peu probable que les produits Endy soient livrés dans les magasins Sleep Country, même si les patrons des deux compagnies ont discuté de cette possibilité.

Ce partenariat survient à un bon moment pour les deux compagnies. Depuis un certain temps, Sleep Country est confrontée à l'arrivée des détaillants de matelas en ligne qui proposent des produits livrés dans une boîte ainsi qu'à la popularité grandissante du commerce électronique.

La compagnie torontoise a déployé sa plateforme de vente en ligne il y a environ un an, mais elle table également sur des façons d'améliorer ses magasins physiques et bonifier ses ventes.

Endy estime être en mesure de générer des revenus de 50 millions cette année, et ce, malgré l'expansion de concurrents comme Casper, qui a augmenté son empreinte au Canada et procède à une ouverture progressive de magasins.

Dans le cadre de la transaction, Sleep Country Canada allongera 88,7 millions, soit 63,7 millions en espèces et 25 millions de plus en 2021 si certains objectifs de croissance sont atteints. L'acquisition doit obtenir l'approbation des autorités réglementaires. La clôture est prévue pour le 6 décembre.