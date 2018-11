La Scotia quitte neuf pays des Antilles

La Banque Scotia compte se départir de ses activités bancaires dans neuf pays des Antilles en plus de vendre ses activités d'assurance dans deux autres marchés alors que le dirigeant de l'institution financière s'attend à conclure d'autres transactions du genre à l'international.

En dévoilant ses résultats du quatrième trimestre, mardi, la banque a annoncé la signature d'une entente visant à vente de ses activités bancaires dans des marchés jugés non essentiels - comme à Grenade, Saint-Martin et Sainte-Lucie - à Republic Financial Holdings pour une somme qui n'a pas été dévoilée.

Les filiales de la Scotia en Jamaïque et à Trinité-et-Tobago vont également vendre leurs activités d'assurance dans le but de s'associer avec Sagicor Financial Corp afin de continuer à offrir des produits dans ces deux pays.

Ces transactions s'inscrivent dans la stratégie de la banque visant à mieux « cibler ses objectifs, accroître son empreinte dans ses principaux marchés et secteurs d'activité, améliorer les résultats et réduire les risques », a expliqué son président et chef de la direction, Brian Porter.

Si la Scotia compte demeurer présente dans certains marchés des Antilles ainsi que dans des pays de l'Alliance du Pacifique comme le Pérou, le Chili, la Colombie et le Mexique, d'autres transactions sont à venir, a-t-il expliqué, au cours d'une conférence téléphonique avec les analystes.

« Il y aura quelques autres annonce et vous allez en apprendre plus en 2019, mais [les transactions] ne concernant pas l'Amérique latine ou l'Alliance du Pacifique », a dit M. Porter.

Pour la période de trois mois terminée le 31 octobre, la Scotia a terminé son exercice 2018 en affichant une croissance d'environ 10 % de ses profits au quatrième trimestre par rapport à la même période l'an dernier.

Son bénéfice net a été de 2,27 milliards, ou 1,71 $ par action, comparativement à 2,07 milliards, ou 1,64 $ par action, il y a un an.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le profit ajusté par action de la Scotia s'est établi à 1,77 $, alors qu'il avait été de 1,65 $ par action au quatrième trimestre l'an dernier. Les analystes sondés par Thomson Reuters Eikon anticipaient un bénéfice ajusté de 1,79 $ par action.

La Scotia était la première des grandes banques canadiennes à dévoiler ses résultats du quatrième trimestre. La Banque Royale du Canada, la Banque TD ainsi que la Banque CIBC vont faire de même d'ici la fin de la semaine.

Pour l'exercice 2018, l'institution financière a engrangé des profits nets de 8,72 milliards, ou 6,82 $par action. Au terme de l'année financière 2017, ses profits nets avaient été de 8,24 $, ou 6,49 $ par action.

Les récentes acquisitions de la Scotia - dont une prise de participation majoritaire dans une banque chilienne - ont pesé davantage que prévu sur ses résultats, a estimé John Aiken, de Barclays Marchés des capitaux.

« De plus, Scotia n'a pas échappé à la faiblesse des marchés financiers au cours du trimestre, malgré une exposition relative plus faible, a souligné l'analyste, dans une note envoyée à ses clients. Malgré cela, nous estimons qu'il y a de bonnes raisons d'être optimiste. »

La performance de l'institution financière au quatrième trimestre a été alimentée par son secteur international, qui a vu ses bénéfices grimper de plus de 21 %, à 804 millions.

Au cours de la prochaine année, M. Porter a indiqué aux analystes que la banque allait se pencher sur l'intégration de ses récentes acquisitions réalisées au Chili, au Pérou, en Colombie ainsi qu'en République dominicaine.

La Scotia est la plus internationale des banques canadiennes et elle mise sur l'Amérique latine afin d'asseoir sa croissance alors que les perspectives sont moins alléchantes au Canada.