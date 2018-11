Nouveau chef des finances chez DavidsTea

M. Zitella détient près de 30 ans d'expérience dans les secteurs de la finance, de la fiscalité des entreprises, de la planification stratégique et de la gouvernance. Il était jusqu'à récemment chef des finances et trésorier de Loop Industries, et il a précédemment occupé pendant plus de 10 ans le poste de chef des finances de DST Health Solutions, une filiale de SS & C Technologies Holdings.

Le président exécutif du conseil d'administration chef de la direction intérimaire de DavidsTea, Herschel Segal, a estimé dans un communiqué que l'expérience de M. Zitella représentait un atout pour l'équipe de direction de l'entreprise, qui se concentre sur son redressement et sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires.