Profits en baisse pour RioCan

Le profit par part du propriétaire de centres commerciaux a atteint 41 cents pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui se compare à un bénéfice de 56 cents par part un an plus tôt.

Les fonds tirés de l'exploitation ont totalisé 147,3 millions, soit 47 cents par part, en regard de ceux de 151,0 millions, ou 46 cents par part, un an plus tôt, alors que l'entreprise comptait un plus grand nombre de parts en circulation.

Les revenus se sont chiffrés à 278,9 millions, en baisse par rapport à 286,7 millions au troisième trimestre de 2017.

RioCan avait annoncé l'an dernier son intention de concentrer son portefeuille sur les six plus grands marchés immobiliers du Canada.

Depuis cette annonce faite en octobre 2017, la société de placement a conclu des transactions, obtenu des engagements fermes ou conditionnels et signé des lettres d'intention au sujet de la vente de 65 propriétés, pour des produits bruts de 1,3 milliard.