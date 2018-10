McDonald's ne cesse d'engraisser ses profits

Ses revenus et profits du troisième trimestre ont également largement surpassé les attentes de Wall Street.

McDonald's a engrangé un bénéfice de 1,64 milliard de dollars US ou 2,10 $ US par action, soit 12 cents US de plus que les prédictions des économistes interrogés par la firme Zacks Investment Research.

Ses recettes trimestrielles ont glissé à 5,37 milliards US, mais elles surpassent quand même les prévisions des analystes.

Les ventes des restaurants comparables se sont améliorées de 2,4 %, une performance inférieure aux attentes.

Le titre de McDonald's est en hausse de près de 5 % depuis le début de l'année.