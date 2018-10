Lock-out à l'ABI: des courriels aux actionnaires d'Alcoa

La section locale 9700 du Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, vient de commencer une campagne à cet effet. Elle invite les gens qui appuient les lockoutés à adresser un courriel aux actionnaires du géant de l'aluminium. Le message est prérédigé, en anglais, et est disponible sur le site web du Syndicat des Métallos.

Dans ce courriel, on explique au destinataire que comme actionnaire, il a son mot à dire sur le conflit qui perdure à l'Aluminerie de Bécancour. On y affirme que le lock-out réduit les profits d'Alcoa de 26 millions chaque mois. On y soutient aussi que la direction d'Alcoa souhaite « briser » le syndicat et qu'elle a ajouté d'autres demandes depuis le début du conflit.

Au cours d'une entrevue avec La Presse canadienne, mardi, Clément Masse, président du syndicat, a rapporté que la négociation est au point mort et que cette campagne de courriels est « une nouvelle façon de mettre de la pression sur les propriétaires » de l'aluminerie.