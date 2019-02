Retard dans la livraison de trains légers: Metrolinx veut sanctionner Bombardier

L'entreprise québécoise avait jusqu'au 1er février pour remettre à son client six des 76 voitures de trains légers destinées à la ligne ferroviaire Eglinton Crosstown, à Toronto. Or, dans une déclaration, le président et chef de la direction de Metrolinx, Phil Verster, a souligné que Bombardier avait seulement livré trois véhicules en date de vendredi.

Un porte-parole de l'agence de transport régional n'a pas voulu préciser l'ampleur des sanctions qui seront imposées dans le cadre de ce contrat de 392 millions signé avec l'entreprise québécoise en 2017.

Dans sa déclaration, M. Verster souligne avoir noté des améliorations de la part de Bombardier au chapitre des livraisons, ajoutant que les trois prochains véhicules devraient être livrés au cours des prochaines semaines. Il précise toutefois qu'il compte faire en sorte de protéger « les intérêts des clients » de l'agence ainsi que ceux des « contribuables ».

Bombardier n'avait pas commenté dans l'immédiat.

La commande de véhicules liée au projet de ligne ferroviaire Eglinton Crosstown - estimé à 5,9 milliards - à Toronto a été marquée par les retards. Metrolinx a tenté d'annuler un contrat plus important en 2017, mais un juge avait opposé son veto.

Bombardier Transport traverse une période difficile, puisque depuis un peu plus d'une semaine, l'entreprise a vu trois clients, soit les Chemins de fer fédéraux suisses, le métro de New York et la Société nationale des chemins de fer de la France ont tour à tour refusé des trains en raison de différents problèmes.

Les livraisons ont toutefois repris du côté de New York.