Le Boxing Day sera encore très populaire

La tradition des soldes d'après-Noël se poursuit, même si plusieurs détaillants accordent déjà des rabais du Boxing Day depuis quelques jours.

Un sondage réalisé pour le Conseil québécois du commerce de détail indique même que la popularité des ventes d'après-Noël atteindra cette année un sommet depuis 2015. Près de deux Québécois sur cinq affirment qu'ils y prendront part. La dépense personnelle moyenne se situera à environ 279 $ par personne, et ce sont les vêtements et les articles électroniques qui seront les plus populaires.

Près du tiers des Québécois feront leurs emplettes en ligne à l'occasion du Boxing Day.

Selon le président du Conseil québécois du commerce de détail, Léopold Turgeon, les consommateurs attendent de plus en plus « les événements », comme c'est le cas pour le Vendredi fou ou le Cyberlundi.