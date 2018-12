Évincé pour agressions sexuelles, l'ex-PDG de CBS ne sera pas indemnisé

L'ex-PDG de CBS, Leslie Moonves, ne touchera pas d'indemnités de départ après avoir été évincé pour agressions sexuelles en septembre : une enquête diligentée par le conseil d'administration de la chaîne américaine a conclu qu'il avait mal agi et serait donc licencié pour faute.

Agence France-Presse New York

Au vu des résultats de l'enquête menée par des avocats indépendants, « nous avons conclu qu'il y avait des raisons de mettre fin pour faute au contrat » de M. Moonves, a souligné le conseil d'administration de CBS dans un communiqué, citant notamment des « abus de pouvoir délibérés », une « violation du règlement de l'entreprise et du contrat de travail », et une absence de « pleine coopération avec l'enquête » de la part du dirigeant déchu.

M. Moonves, 69 ans, qui a dirigé CBS 15 ans durant et dont le contrat prévoyait une indemnité de 120 millions de dollars s'il n'y avait pas faute, « ne recevra pas d'indemnités de départ », a ajouté le conseil.

Six femmes avaient accusé M. Moonves dès juillet de harcèlement sexuel, pour des faits remontant à plusieurs décennies.

Mais il avait initialement réussi à se maintenir en poste, en raison essentiellement de la bataille que livrait alors le conseil d'administration de CBS à la famille Redstone pour le contrôle de la chaîne.

De nouvelles accusations, plus graves, émanant de six nouvelles femmes, avaient fini en septembre par faire chuter le dirigeant, très apprécié pour avoir réussi à faire de CBS le plus populaire des réseaux américains.

La chaîne avait alors annoncé donner 20 millions de dollars à des associations soutenant le mouvement anti-harcèlement #MoiAussi et l'égalité au travail.

Elle avait aussi commandé à un cabinet d'avocats une enquête sur les accusations contre M. Moonves, soulignant qu'elle lui verserait ou non les indemnités prévues dans son contrat en fonction des conclusions de l'enquête.

Cette dernière a aussi conclu, à la lumière d'autres incidents passés, que la chaîne n'avait pas suffisamment mis l'accent sur la prévention du harcèlement, a reconnu la direction de CBS.

La direction assure néanmoins avoir déjà pris des mesures pour améliorer les choses, en nommant un nouveau responsable des ressources humaines et en engageant des conseillers extérieurs pour « mettre au point de nouvelles mesures et promouvoir une culture d'entreprise faite de dignité, de transparence, de respect et d'inclusion ».

CBS a été éclaboussée par d'autres affaires de harcèlement. Vendredi, elle a confirmé avoir versé 9,5 millions de dollars de dédommagements à l'actrice Eliza Dushku, écartée de la production de la série Bull après s'être plainte de harcèlement par l'acteur principal.