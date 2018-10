Le magazine Châtelaine sur le point d'être vendu

Le Globe and Mail a rapporté hier soir que l'entreprise ontarienne de télécommunications négocie actuellement avec l'homme d'affaires originaire de Sherbrooke Graeme Roustan pour lui céder sept publications.

Outre les versions en français et en anglais de Châtelaine, le magazine Maclean's, Canadian Business, Today's Parent, Hello ! Canada et Flare font aussi partie des discussions. La Presse a pu confirmer que les négociations étaient à un stade avancé.

Qui est Graeme Roustan?

Aujourd'hui résidant de la Floride, Graeme Roustan a été président du conseil d'administration du fabricant d'équipement de hockey Bauer de 2008 à 2012. Il s'est porté acquéreur du magazine The Hockey News plus tôt cette année dans le cadre d'une transaction bouclée avec le Groupe TVA dont le prix n'a pas été dévoilé. La filiale de Québecor Média avait acheté The Hockey News auprès de Transcontinental il y a quatre ans.

Le Globe and Mail souligne par ailleurs qu'il est toujours possible que Rogers se tourne vers un autre acquéreur potentiel.

Il n'a pas été possible d'obtenir un commentaire de Graeme Roustan ni de Rogers Communications.