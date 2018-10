Acquisition majeure en Europe pour Stingray

Stingray doit annoncer ce matin l'acquisition de DJ-Matic, une entreprise offrant des solutions multimédias (musique d'ambiance, vidéo et affichage numérique) dans 10 000 établissements en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark.

La clientèle de DJ-Matic compte notamment des bars, restaurants, détaillants, hôtels et centres de conditionnement physique.

La valeur de la transaction est estimée à une vingtaine de millions de dollars canadiens.

« On voulait entrer dans ce marché avec force, pas dans seulement 1000 emplacements commerciaux », a commenté le grand patron de Stingray, Eric Boyko, en entrevue téléphonique.

Membre du conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard, Eric Boyko affirme qu'il cherchait à réaliser une transaction « d'impact » sur le marché européen - bien qu'à plus petite échelle - en s'inspirant de ce que Couche-Tard avait fait il y a six ans en achetant le réseau de dépanneurs de Statoil, en Norvège, pour près de 3 milliards US.

Stingray, qui a présenté en août une offre d'achat hostile de 120 millions US en vue d'acquérir son concurrent américain Music Choice, a perdu près de 20 % de sa valeur boursière depuis l'annonce, en mai, de l'acquisition de stations de radio au Canada anglais. L'action de Stingray a cédé 1,5 % hier, clôturant à 8,57 $ à la Bourse de Toronto.