Immobilier locatif: la construction à un sommet en 30 ans

ANDRÉ DUBUC

La Presse

Grâce à l'ajout de plus de 11 000 logements locatifs, la construction résidentielle a été aussi forte qu'en 2017 avec environ 25 000 mises en chantier dans la région montréalaise, indique la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans un récent bilan de 2018. Les deux dernières années ont été plus actives que les précédentes, où l'activité tournait autour de 18 000 nouveaux logis.