Jacynthe Côté remplacera Michael Penner chez Hydro-Québec

Mme Côté, originaire de Normandin au Lac-Saint-Jean et chimiste de formation, remplacera Michael Penner qui a démissionné hier expliquant qu'il y avait un bris de confiance entre lui et le PDG Éric Martel.

À 59 ans, Mme Côté est membre de plusieurs conseils d'administration, dont ceux de la Banque Royale, de Suncor, de Finning international, et de Transcontinental.

Sa carrière de PDG s'est surtout déroulée chez Alcan puis chez Rio Tinto Alcan. Après l'acquisition d'Alcan par Rio Tinto en 2007, elle a été PDG de l'unité d'exploitation Métal primaire de Rio Tinto Alcan. Elle était alors responsable de tous les centres de production de la multinationale pour le métal primaire. Surtout, elle était aussi responsable des centrales électriques du groupe. Elle dirigeait alors 19 500 personnes, sur 45 sites à travers le monde. Elle a quitté Rio Tinto Alcan en 2014.

Entre 2005 et 2007, elle a dirigé le groupe Alcan Bauxite et alumine tout en étant vice-présidente principale d'Alcan. En 2000 elle était vice-présidente planification de la multinationale. Dans les années 90 elle était directrice de l'usine d'électrolyse Beauharnois. Plus tard on lui confiera la direction de l'usine d'électrolyse Lynemouth, au Royaume-Uni. Elle avait été surintendante des salles de cuves à l'usine d'électrolyse Isle-Maligne. Elle était entrée au service d'Alcan en 1988 comme analyste de procédés à l'usine Vaudreuil au Saguenay.