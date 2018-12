Couche-Tard et CrossAmerica s'échangent des actifs

Couche-Tard a convenu de vendre à CrossAmerica 192 sites corporatifs d'accommodation et de vente de carburant aux États-Unis, d'une valeur totalisant environ 184,5 millions US.

Couche-Tard a convenu de vendre à CrossAmerica 192 sites corporatifs d'accommodation et de vente de carburant aux États-Unis (162 sites détenus et 30 sites loués), d'une valeur totalisant environ 184,5 millions US.

CrossAmerica a convenu de vendre à Couche-Tard des actifs d'une valeur totalisant environ 184,5 millions US. Ces actifs de CrossAmerica comprennent les actifs immobiliers liés à 56 magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant aux États-Unis, qui sont actuellement loués et opérés par Couche-Tard aux termes d'un bail principal, que CrossAmerica a acheté antérieurement conjointement avec, ou de, CST Brands, ainsi que 17 magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant opérés par CrossAmerica dans le nord du Midwest des États-Unis.

Les dispositions existantes relatives à l'approvisionnement en carburant pour les 56 propriétés liées au bail principal ne seront pas modifiées.

L'échange d'actifs devrait être effectué dans le cadre d'une série de transactions s'étalant sur une période pouvant aller jusqu'à 24 mois. Couche-Tard continuera d'opérer les magasins d'accommodation Circle K qui seront vendus à CrossAmerica jusqu'à ce que des opérateurs indépendants soient identifiés pour ces sites.

Aucun financement supplémentaire ne devrait être nécessaire aux fins de ces transactions.