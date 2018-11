Bouclair et son propriétaire Peter Goldberg accusés d'évasion fiscale

L'entreprise de décoration intérieure Bouclair et son propriétaire Peter Goldberg font face à des accusations criminelles d'évasion fiscale et d'avoir fait une fausse déclaration fiscale.

La Couronne fédérale a déposé les accusations criminelles plus tôt cette semaine par voie de mise en accusation. L'entreprise Bouclair, dont le siège social est à Pointe-Claire, est accusée d'évasion fiscale et de fausse déclaration pour les exercices financiers 2010 et 2011 (quatre chefs d'accusation). Son propriétaire Peter Goldberg, qui est aussi président et chef de la direction de Bouclair, est également accusé d'évasion fiscale et de fausse déclaration pour les années 2009 et 2010, tant pour les déclarations fiscales de Bouclair que pour ses propres déclarations fiscales personnelles. M. Goldberg fait face à huit chefs d'accusation.

Un deuxième dirigeant de Bouclair est accusé dans ce dossier. Erwin Fligel, vice-président des services immobiliers de Bouclair, fait face à six chefs d'accusation, soit quatre d'évasion fiscale et deux de fausse déclaration. Les chefs d'accusation contre M. Fligel sont relatifs aux déclarations de revenus de l'entreprise Bouclair et de Peter Goldberg.

LA PREUVE PAS ENCORE PUBLIQUE

La preuve de la Couronne fédérale et de l'Agence du revenu du Canada (ARC) n'a pas encore été rendue publique dans ce dossier. Les montants d'argent en question ne sont pas publics pour l'instant. La chambre criminelle de la Cour du Québec doit entendre le dossier. S'il y a condamnation, chaque chef d'accusation est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans, en plus d'une amende de 100 % à 200 % sur les montants en jeu.

L'entreprise Bouclair, Peter Goldberg et Erwin Fligel doivent comparaître dans ce dossier au palais de justice de Montréal le 27 novembre prochain.

« Nous avons pris connaissance de la dénonciation déposée par l'ARC. Nous ne ferons pas de commentaires puisque l'affaire est maintenant devant le tribunal. Bouclair emploie plus de 1200 Canadiens dévoués, et nous continuerons à servir fièrement nos clients partout au pays comme nous le faisons depuis près de 50 ans », a indiqué l'entreprise vendredi par courriel.

Bouclair a été fondée à Montréal par la famille Goldberg. En 2003, Peter Goldberg a racheté à des actionnaires l'entreprise fondée par son père. Bouclair compte une centaine de magasins au Canada.

L'Agence du revenu du Canada n'a pas voulu commenter le dossier, vendredi, puisqu'il est devant les tribunaux, confirmant seulement le dépôt des accusations d'évasion fiscale. Le quotidien Montreal Gazette avait mentionné, mardi dernier, le dépôt des accusations.