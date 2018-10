Au tour de la quincaillerie de promouvoir l'achat local

L'achat local est dans l'air du temps. Or, à la quincaillerie, ce n'est pas toujours évident de savoir quels outils et quels matériaux sont faits au Canada. Même les employés ne peuvent pas toujours éclairer les clients ! Le nouveau programme Bien fait ici, qui sera annoncé la semaine prochaine, permettra de régler ce problème, espère l'industrie.

À la quincaillerie, on retrouve à peu près la même proportion de produits fabriqués localement que dans les supermarchés. Or, les consommateurs peinent à les identifier. Pour remédier à la situation, l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) a eu l'idée de créer un logo pour remédier à la situation. L'initiative a fait boule de neige d'un bout à l'autre du pays.

Si tout se passe comme prévu, le logo Bien fait ici/Well made here fera son apparition dans les commerces le printemps prochain, a appris La Presse. Et il sera appuyé par une importante campagne de publicité pancanadienne mettant en valeur ce qui est fabriqué chez nous.

Comme son nom l'indique, la certification mise à la fois sur le lieu de fabrication et la qualité.

Ainsi, pour porter la mention Bien fait ici, un produit ou un matériau devra satisfaire à deux exigences : au moins 51 % de ses coûts de fabrication devront être engagés au Canada et il devra respecter les normes en vigueur dans sa catégorie (environnement, qualité, sécurité, etc.).

« On ne se demande pas à qui appartient l'entreprise », a précisé à La Presse Richard Darveau, président et chef de la direction de l'AQMAT. Ainsi, une usine sur le sol québécois détenue par des intérêts américains pourra faire certifier ses produits.

Richard Darveau ne cache pas qu'il souhaite reproduire la formule d'Aliments du Québec, dont le logo stimule les ventes en magasin. D'ailleurs, il ne s'attend pas à ce que « son » logo « fasse moins bien » que celui du secteur agroalimentaire.

LES DÉTAILLANTS ET LES ASSOCIATIONS S'UNISSENT

Jusqu'ici, six chaînes de quincailleries et centres de rénovation regroupant « plus de 2500 » points de vente au Canada se sont engagés dans le projet lancé par l'AQMAT il y a environ un an.

Il n'a pas été possible d'obtenir le nom de ces chaînes qui ont accepté de financer la création du nouvel OBNL dont le mandat sera de certifier les produits et d'en faire la promotion. Leur nom sera dévoilé le 31 octobre au cours d'un événement qui réunira des dizaines de membres de l'industrie. Mais vu le nombre de succursales, on comprend qu'il y a au moins une chaîne majeure.

Dès lors, les fabricants pourront déposer des demandes pour obtenir le droit d'apposer le logo sur leurs produits. Richard Darveau croit qu'entre 7000 et 10 000 produits pourraient arborer la demi-feuille d'érable collée sur une maison, soit environ un cinquième de ce qui se trouve dans un magasin moyen.

Le programme pancanadien jouira au départ d'un budget frôlant le million de dollars.

La somme provient de détaillants, mais également d'associations, dont l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), la Canadian Hardware & Housewares Manufacturers Association (CHHMA) et le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ).

Le nouvel OBNL constitué en vertu de la loi fédérale appartient à ces associations ainsi qu'aux détaillants. Il emploie déjà trois personnes, un nombre qui devrait rapidement doubler.

L'APCHQ a rejoint le projet, dit Richard Darveau, « pour que les entrepreneurs sachent où trouver des produits locaux et puissent les offrir à leurs clients ».

NOUVELLE SOURCE D'INFORMATION

Bien fait ici ne sera pas qu'un logo. Ce sera aussi une grande source d'informations « fiables et objectives » sur les produits, promet-on. En balayant le code à barres d'un produit avec leur téléphone, les consommateurs se retrouveront sur un site web actuellement en construction qui en précisera le lieu de fabrication et diverses caractéristiques.

« Les employés ne sont pas toujours disponibles, constate Richard Darveau. On sait qu'en moyenne, il y en a un par 1000 pieds carrés. Alors tu le cherches en tabarouette ! » Et ceux qu'on réussit à attraper ne sont pas toujours outillés pour répondre aux questions. Le portail deviendra un outil pour eux aussi.

Fondée en 1940, l'AQMAT (qui porte ce nom depuis 2008) regroupe 1000 marchands, distributeurs et fabricants de quincaillerie et de matériaux de construction.